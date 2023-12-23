شكرا لقرائتكم خبر عن إبطال مفعول قنبلة موقوتة في قطار جنوب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الشرطة الباكستانية من إبطال مفعول قنبلة تم العثور عليها في قطار ركاب جنوب مدينة كراتشي.

وقالت الشرطة في بيان، إن القنبلة وضعت في حقيبة شخص مجهول في قطار "عوامي إكسبريس" أثناء توقفه في محطة "كانتونمينت" للسكك الحديدية في كراتشي، مشيرة إلى أن فرقة إزالة المتفجرات قامت بإبطال مفعولها.

جماعة إرهابية

وأضاف البيان أن القطار كان قادماً من مدينة بيشاور شمال غربي باكستان إلى كراتشي، وأن القنبلة التي تم إبطالها تزن قرابة 5 كيلوجرامات.

وقال رئيس قسم مكافحة الإرهاب في شرطة كراتشي راجه عمر خطاب: إن محاولة العمل التخريبي ربما قامت به جماعة إرهابية، حيث يجري التحقيق في الأمر.