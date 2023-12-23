شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن صد هجمات روسية جديدة في إقليم دونتيسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الأركان العامة في كييف اليوم السبت أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية جديدة على بلدة "أفدييفكا" شرقي البلاد في إقليم "دونتيسك" وعلى الضفة اليسرى من نهر "دنيبرو".

وتستمر القوات الروسية في محاولة تطويق بلدة "أفدييفكا" الصناعية، التي فر عدد كبير من سكانها، ويستمر القتال حول البلدة، منذ أشهر.

وقال التقرير "يحافظ مقاتلونا على دفاعاتهم، ويكبدون المحتلين خسائر فادحة".

القوات الجوية الأوكرانية

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أيضا فشل محاولات روسية لطرد القوات الأوكرانية، التي عبرت نهر "دنيبرو" في إقليم "خيرسون".

وكان الجنرال ميكولا أوليشتشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية، قد قال على تطبيق تليجرام إن القوات الجوية أسقطت ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز "سوخوي إس يو 34-" فوق منطقة خيرسون أمس الجمعة.

ولم يقدم أوليشتشوك أدلة على ذلك، لكن مراقبين عسكريين روس أكدوا أنه قد تم إسقاط طائرة واحدة على الأقل.