إصابة 3 آلاف من جنود الاحتلال بإعاقات دائمة منذ بدء العدوان على غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن إدراج الآلاف من جنود جيش الاحتلال في قائمة أصحاب الإعاقات الدائمة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت القناة "12" الإسرائيلية إن جيش الاحتلال "صنف ثلاثة آلاف من جرحى حرب السيوف الحديدية على غزة بأنهم أصحاب إعاقات دائمة".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تصديها للاحتلال على كافة محاور القتال، ما أسفر عن خسائر كبيرة في الآليات والأرواح لجيش الاحتلال.

وأكدت المقاومة في أكثر من مناسبة على إخفاء جيش الاحتلال حجم خسائره الحقيقية، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى والمصابين في صفوف الأخير تفوق ما يتم الإعلان عنه بأضعاف.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلاه إلى 471 جنديا وضابطا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 137 قتيلا خلال عمليات التوغل البري.

وكانت تقارير صحف عبرية شككت في الأرقام الرسمية التي يعلنها جيش الاحتلال، موضحة أن قوائم الجرحى في المستشفيات تفوق المعلن عنه بشكل رسمي، وفقا لموقع عربي "21"

