سلال غذائية لأهالي سقطرى وإصحاح بيئي في حجة وصعدة

شهدت جزيرة سقطرى اليمنية توزيع السلال الغذائية على الأهالي المحتاجين في مدينة حديبو ضمن مشروع الأمن الغذائي السنوي الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن دخيل الحبابي، ومدير إدارة الإغاثات العاجلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد العصيمي.

يأتي هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلة من البرامج المجدولة التي يقدمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية. وقد حظي هذا النشاط بترحيبٍ واسع وشكرٍ من قِبل الأهالي الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.

وتميز الحدث بتنظيمٍ وتعاونٍ فعّال بين الجهات المشاركة، ما يعكس الجهود المستمرة والرؤية الإنسانية للمملكة العربية السعودية في دعم ومساعدة المحتاجين في مختلف المناطق. ولا يقتصر هذا الدعم على توفير الاحتياجات الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه الجزر البعيدة.

إمداد مائي

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات: ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال نوفمبر 2023 في محافظة حجة ضخ 3.443.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و35.013.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 308 نقلات مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، و9 حملات للرش اليرقي.

بينما جرى في محافظة صعدة ضخ 300.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و300.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.

عيادات تغذوية

وقدَّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ14.506 أفراد خلال نوفمبر 2023.

وراجع قسم الباطنية 3.176 فردا، وعيادة الطوارئ 3.711 شخصا، وعيادة الوبائيات 1.259 حالة، وعيادة الأطفال 923 مستفيدا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 822 فردا، وراجعت عيادة الصحة الإنجابية 1.167 حالة، وقسم التغذية 158 شخصا، وقسم التحصين 79 فردا، وعيادة التوليد 115 سيدة، وعيادة الجراحة والتضميد 619 فردا، وعيادة التوعية والتثقيف 2.416 فردا، وقسم الإحالة الطبية 61 فردا. وفي الخدمات المرافقة، استفاد 3.636 شخصا من قسم المختبر، وصُرفت الأدوية لـ11.171 فردا، وراجع عيادة الرعاية الصحية 3.030 شخصا، بينما استقبل قسم نقل الدم 56 شخصا، وقسم تخطيط القلب 15 حالة.