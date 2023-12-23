روسيا تعترض 6 صواريخ أوكرانية وتسقط 36 طائرة بدون طيار

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 6 صواريخ أوكرانية من طرازى هيمارس وأوراغان خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أسقطت 36 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت "الدفاع الروسية" - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن الطائرات التكتيكية التابعة للجيش الروسي، وكذلك قوات المدفعية والصواريخ، قصفت القوات والمعدات الأوكرانية فى 110 منطقة خلال اليوم الماضي.

وذكر البيان أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 200 جندى و4 دبابات، من بينها دبابة من طراز ليوبارد-2 ألمانية الصنع، بالإضافة إلى تدمير 4 مركبات عسكرية، ومدرعة من طراز "كراب" بولندية الصنع"، و5 منظومات مدفعية، فى منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت 11 هجوما أوكرانيا فى منطقة دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأصيبت خلالها قوات ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مناطق كراسنوى وديلييفكا وكيروفو وجورجييفكا.

وفى خيرسون، أشارت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسى قضى على ما يصل إلى 100 جندى أوكرانى فى منطقة خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 3 مركبات آلية عسكرية، ومدفعين هاوتزر.

وفى زابوريجيا، قال البيان إن القوات الروسية قصفت قوات ومعدات أوكرانية بالقرب من مستوطنات مالايا توكماشكا وفيربوفوى ورابوتينو، ما أسفر عن خسارة القوات الأوكرانية ما يصل إلى 90 جنديًا و5 مركبات عسكرية.

وفى كوبيانسك، لفتت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان - إلى أن القوات الروسية ألحقت هزيمة نارية بالقوات الأوكرانية بالقرب من كوبيانسك فى منطقة خاركيف، مضيفة أن الجيش الأوكرانى خسر ما يصل إلى 15 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع هاوتزر من طراز D-30.

وفى كراسنى ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين فى المنطقة، خلال اليوم الماضي، كما أصابت الضربات الجوية والمدفعية الروسية قوات ومعدات اللواء الميكانيكى 67 التابع للقوات الأوكرانية فى منطقة غابات سيريبريانسكي.