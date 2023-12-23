الأربعاء المقبل.. انطلاق القوافل التعليمية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انطلاق القوافل التعليمية بالمحافظة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية أيام 27، 28، 29 من ديسمبر الجاري وذلك بمجمع دمنهور الثقافي ومركز شباب أبو حمص.

تهدف القوافل إلى تقديم خدمة تعليمية مجانية وتهيئة الطلاب لأجواء الامتحانات من خلال تدريبهم على مجموعة من الاختبارات التي أعدت بمعرفة نخبة من أفضل معلمي الوزارة والكوادر المتخصصة من المستشارين بجميع المواد العلمية ومقدمي البرامج التعليمية.

وناشدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة الطلاب والطالبات الاستفادة من هذا المشروع القومي للقوافل التعليمية المجانية وما تقدمه من قيمة علمية أكاديمية وبيئة تعليمية مناسبة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتحقيق نتائج متميزة بالامتحانات.