بالأسماء.. 6 مصابين في تصادم سيارتين بالأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي، بالقرب من منطقة الطود جنوبي المحافظة.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة: عبد الرحيم حسين إبراهيم، 74 سنة، وأحمد محمد أحمد، 35 سنة، وغادة عاشور أحمد، 19 سنة، وناهد حسين محمد، 22 سنة، وغادة حامد حسن، 19 سنة، ونور أحمد عبد الراضي، 14 سنة، بإصابات مختلفة عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بمركز أرمنت جنوبي غربي محافظة الأقصر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.