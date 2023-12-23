الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بقوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله باتجاه بلدة المنارة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إصابة جندي في قوات الاحتياط بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله باتجاه بلدة المنارة. وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل جندي في قصف لحزب الله استهدف جنودا في منطقة شتولا في الجليل الأعلى أمس.

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