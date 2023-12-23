بايدن: أجريت اتصالا مطولا مع نتانياهو ولم أطلب منه وقف إطلاق النار

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، "أنني أجريت اتصالا مطولا اليوم مع رئيس الووراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ولم أطلب منه وقف إطلاق النار". وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "نتانياهو أكد خلال اتصال مع الرئيس الأميركي أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها".

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