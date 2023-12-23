الجيش الصومالي يدمر معقلا جديدا للإرهابيين

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وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أمس، نقلا عن ضباط بالجيش «إن العملية العسكرية المشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش جيح جيحك الفاصلة بين منطقتي عاد وعدلي بالإقليم»، وأشار الضباط إلى أن الجيش نجح أيضا في تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.
وقالت وكالة صونا «إن القوات المسلحة الوطنية تواصل بالتعاون مع القوات المحلية، ملاحقة فلول ميليشيات الخوارج الإرهابية بجنوب ووسط البلاد».
وتشن حركة الشباب هجمات للإطاحة بالحكومة الصومالية منذ العام 2007 من أجل فرض بعض الأحكام الصارمة.
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