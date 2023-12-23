شكرا لقرائتكم خبر العراق يرسل 10 ملايين لتر وقود لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي زيدان خلف أمس، إرسال شحنة جديدة من المواد الإغاثية إلى غزة بتوجيه من رئيس الوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم عن خلف قوله «إن لجنة جمع التبرعات للشعب الفلسطيني أرسلت الوجبة السابعة من المواد الإغاثية والغذائية والطبية إلى قطاع غزة»، لافتا إلى أن مجموع المواد الإغاثية والطبية المرسلة نحو 90 طنا فضلا عن 10 ملايين لتر من الوقود من ميناء خور الزبير في البصرة إلى قناة السويس».

وأضاف «إن عملية إرسال وجبات الإغاثة للشعب الفلسطيني ستستمر تنفيذا لأمر رئيس الوزراء عبر الجسر الجوي بين العراق ومصر وبالتنسيق مع السلطات المصرية تمهيدا لإرسال المواد عبر معبر رفح».

بدوره، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول تخصيص طائرة سي 130من القوة الجوية العراقية لنقل المواد الإغاثية للشعب الفلسطيني بحمولة 15 طنا إلى مطار العريش»، مشيرا إلى أن عدد الطائرات العسكرية التي أرسلت إلى مطار العريش بلغ تسع طائرات وبواقع سبع رحلات جوية».