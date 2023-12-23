دعوى ألمانية ضد سوريين ارتكبوا جرائم حرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة دوسلدورف ضد سوريين اثنين بتهمة «الانتماء إلى منظمة داعش الإرهابية وارتكاب جرائم حرب والقتل في سوريا».

ويتهم الادعاء الرجلين المحتجزين في الحبس الاحتياطي منذ مارس الماضي بالقيام باسم التنظيم بخطف أشخاص وقتلهم، وستبت دائرة أمن الدولة في المحكمة في الدعوى المرفوعة وستحدد موعدا للمحاكمة في حال قبول الدعوى.

ويتهم مكتب المدعي العام الألماني في كارلسروه الرجلين بالانتماء إلى منظمة أو أكثر من منظمة «إرهابية» في الخارج وارتكاب جرائم حرب تتعلق بخطف رهائن وما ترتب عليها من قتل.

ويعتقد الادعاء أن أحد الرجلين متهم بقتل أشخاص محميين بموجب القانون الإنساني الدولي، وذكر الادعاء في صحيفة الدعوى أن هذه الجرائم جاءت على خلفية الحرب الأهلية في سوريا التي اقتتلت فيها القوات الحكومية مع قوات معارضة.

ويعتقد الادعاء أن أحد الرجلين قام بتأسيس وحدة قتال مسلحة تضم ما يصل إلى 50 مقاتلا في العاصمة السورية دمشق في خريف 2012، وأنه انضم إلى منظمة «كتائب أحفاد الرسول» التي كانت تسعى إلى إسقاط القيادة السورية بقوة السلاح.

ولهذا الغرض نفذت المجموعة هجمات باستخدام متفجرات على مؤسسات حكومية.

ويتهم الادعاء أحد الرجلين بالمسؤولية عن إحدى هذه الهجمات.

وذكر الادعاء أن الرجل انشق على هذه المجموعة في موعد أقصاه نهاية 2013 وانضم إلى تنظيم داعش ليكون أميرا على نحو 200 مقاتل من التنظيم قاموا بخطف خصوم للتنظيم وإعدامهم مع سجناء آخرين موجودين في سجون داعش.

ويعتقد الادعاء أن المتهم الآخر انضم إلى التنظيم كمقاتل في 2013 وأنه شارك في القبض على أحد المجني عليهم وأنه كان يراقب 12 سجينا في موقع الإعدام وأنه أطلق النار على شخص واحد على الأقل.