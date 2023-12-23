القسام تفجر نفقا على رؤوس الإسرائيليين

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وقالت عبر إكس أم: «تمكّن مجاهدونا قبل قليل بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية خاصة، واستهداف قوات النجدة التابعة لها بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وأوقعوهم جميعا بين قتيل وجريح».
وأشارت إلى أن مسلحيها «يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، استخدموا خلالها عبوات العمل الفدائي، وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع، وقذائف تي بي جي، المضادة للأفراد والتحصينات».
وأشارت إلى «إيقاع عدد كبير من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة».
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