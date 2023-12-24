"القسام": مجاهدونا أوقعوا قوات للعدو بين قتيل وجريح على محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر

أفادت كتائب "القسام"، في بلاغ، عن خوض "اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو بمحور بين جباليا والمعسكر"، معلنة أنّ "مجاهدينا أوقعوا قوات للعدو بين قتيل وجريح على محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر"، في قطاع غزة.

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