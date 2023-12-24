وزير الخارجية البريطاني: حماس والحوثيون وحزب الله وكلاء لإيران ويقوضون الاستقرار بأنحاء العالم

رأى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، لصحيفة التلغراف، أن "حماس والحوثيون وحزب الله وكلاء لإيران ويقوضون الاستقرار بأنحاء العالم"، مؤكداً أننا "لن نتسامح مع أنشطة إيران الخبيثة في بلادنا وفي الشرق الأوسط".
ولفت كاميرون، الى أننا "بحاجة إلى العمل مع الحلفاء لتطوير مجموعة إجراءات رادعة لطهران، ويجب توجيه رسالة واضحة لإيران بعدم التسامح مع الهجمات على الشحن البحري".
وأضاف "قلقون للغاية من هجمات الحوثيين لأن حرية الشحن البحري مهمة للعالم أجمع".
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