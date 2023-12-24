عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقارير عن مسيّرات حلقت فوق سفينة قبل أن تنفجر على بعد 50 ميلًا غرب الحديدة

أكّدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وجود تقارير عن مسيّرات حلّقت فوق سفينة، قبل أن تنفجر على بعد 50 ميلًا غرب الحديدة.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن "أنباء عن وقوع حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب الحديدة".
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