أسيرة إسرائيلية مُفرج عنها من غزّة: الحرّاس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف

كشفت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من قطاع غزّة تشين ألموغ غولدشتاين، أنّ "الحرّاس (في قطاع غزّة) كانوا يحموننا من نيران الجيش الإسرائيلي وكنا مهمين جدا لهم".

ولفتت إلى "أننا كنا نسأل الحراس عما إذا كانوا سيقتلوننا، وكان ردّهم نموت نحن قبل أن تموتوا"، كما أفادت بأنّ "الحراس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف".