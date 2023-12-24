كشفت الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها من قطاع غزّة تشين ألموغ غولدشتاين، أنّ "الحرّاس (في قطاع غزّة) كانوا يحموننا من نيران الجيش الإسرائيلي وكنا مهمين جدا لهم".
ولفتت إلى "أننا كنا نسأل الحراس عما إذا كانوا سيقتلوننا، وكان ردّهم نموت نحن قبل أن تموتوا"، كما أفادت بأنّ "الحراس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف".
كانت هذه تفاصيل خبر أسيرة إسرائيلية مُفرج عنها من غزّة: الحرّاس الذين أسرونا كانوا يحموننا بأجسادهم من القصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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