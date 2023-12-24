الحكومة الأرجنتينية دعت لفتح دورة برلمانية استثنائية للنظر في إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق

دعت الحكومة الأرجنتينية، البرلمان، إلى "فتح دورة استثنائية للنظر في مجموعة من التدابير الإصلاحية ومرسوم مثير للجدل حول رفع ضوابط اقتصادية كثيرة"،

ودعت الاتحادات النقابية إلى تظاهرة الأربعاء المقبل أمام المحاكم لالتماس طعن من القضاء في هذا المرسوم بحجّة أنه "مخالف للدستور".

ومن المفترض أن تنعقد هذه الدورة من السادس والعشرين من كانون الأول إلى الحادي والثلاثين من كانون الثاني في البرلمان وهي تأتي بعد تظاهرات أولى نظّمت بدعوة من نقابات العمال والمنظمات اليسارية تنديدا ببرنامج الحكومة التقشفي والتدابير المنصوص عليها في المرسوم.