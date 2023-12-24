16 قتيلا على الأقل في انقلاب حافلة ركاب في نيكاراغوا

توفي 16 شخصا على الأقل، بينهم أطفال عدة، في انقلاب حافلة مكتظة على جسر في بلدة تقع إلى الشمال من ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، بحسب ما أعلنت نائبة رئيس البلاد روزاريو موريو.
وقالت موريو في تصريح للقناة الرابعة التابعة للدولة إن أكثر من 25 آخرين أصيبوا، مشيرة إلى أن الحافلة كانت حينها تقلّ نحو 70 شخصا.
وأظهرت صور نشرتها الصحف المحلية الحافلة الصفراء منقلبة وعددا من الضحايا مطروحين أرضا.
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