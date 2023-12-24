الأمم المتحدة دعت إلى إنقاذ 185 لاجئا على متن قارب في المحيط الهندي

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان إلى "إنقاذ 185 شخصا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يتواجدون على متن قارب مأزوم في المحيط الهندي".

وأفادت المفوضية بأن "نحو 70 راكبا هم من الأطفال، في حين أن 88 هم نساء"، مشيرة إلى أن "قاربهم بات قبالة جزر أندمان ونيكوبار في المحيط الهندي".

وكشفت المفوضية أن "عشرة منهم على الأقلّ في وضع حرج وأن شخصا توفّي"، مضيفةً "كثيرين آخرين قد يموتون إذا لم ينقذوا في الوقت المناسب".

ولفت الناطق باسم المفوضية الأممية بابار بالوتش الى أن "الهيئة تتواصل مع سلطات كلّ البلدان الساحلية في المنطقة وتحثّها على إنقاذ المهاجرين الذين يرجّح أن يكونوا من الروهينغا"، مشدداً على أن "الوضع ميؤوس منه بالفعل".

كلّ سنة، يجازف آلاف من أفراد الروهينغا المضطهدين في بورما، وهم بأغلبهم مسلمون، بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر من بورما أو مخيمات اللاجئين في بنغلادش، في مسعى إلى الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

ومنذ العام الماضي، بات أكثر من 570 شخصا، من بينهم لاجئون من الروهينغا، في عداد القتلى أو المفقودين في البحر في المنطقة، وفق بيان المفوضية الأممية.