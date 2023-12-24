"الإعلام الحكومي" بغزة: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي إلى 100

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، السبت، ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 100، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المكتب في بيان عبر "تلغرام": "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 100 صحفي وصحفية منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الصحفي الشهيد محمد أبو هويدي في قصف للاحتلال (الإسرائيلي) في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)".

والجمعة، قال المكتب الحكومي، في بيان، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا خلال الحرب على قطاع غزة بلغ 99 صحفيا بـ"استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد خليفة الذي قتل بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفا و57 شهيدا و53 ألفا و320 جريحا معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الأناضول