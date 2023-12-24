بايدن: أجريت محادثة خاصة مع نتنياهو ولم أطلب منه وقف إطلاق النار في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما السبت.

وأضاف بايدن للصحافيين في واشنطن: "أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم، وهي محادثة خاصة".

وتابع: "لم أطلب وقف إطلاق النار"، وذلك رداً على أحد الأسئلة.

من جهته، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إنه أوضح، خلال الاتصال مع بايدن أن "إسرائيل ستواصل الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها بالكامل".

وأشار البيان إلى أن نتنياهو عبّر عن تقديره لموقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن، في إشارة، على ما يبدو، إلى مناقشات المجلس بشأن حرب غزة.

وكان نتنياهو قد قال، الأربعاء الماضي، إن حكومته ستواصل الحرب التي تشنها على قطاع غزة "حتى النهاية".

وجاءت تصريحات نتنياهو رداً على تقارير إسرائيلية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى هدن إنسانية جديدة في غزة، في إطار عمليات تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

واستبعد نتنياهو، في بيان صحافي، أي وقف لإطلاق النار قبل تحقيق النصر والقضاء على "حماس"، مضيفاً: "من يعتقد أننا سنتوقف واهم ولا علاقة له بالواقع، لن نوقف القتال، إلا بعد أن نحقق جميع الأهداف التي حددناها: القضاء على حماس والإفراج عن مختطفينا وإزالة التهديد القادم من غزة".

من جهته، حذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نتنياهو من تفكّك الحكومة إن أوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال بن غفير، على خلفية ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن مرحلة القصف المكثّف قد تتقلص في الفترة القريبة: "إن نوى أحدهم وقف الجيش الإسرائيلي قبل إخضاع حركة حماس وإعادة جميع المختطفين، فليأخذ بالحسبان أن (حزب) عوتسما يهوديت (القوة اليهودية الذي يترأسه) لن يكون معه".

وأضاف بن غفير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "فكرة تقليص العملية العسكرية في غزة تعبّر عن فشل مجلس الحرب (كابينت الحرب)، ويجب حله على الفور. لقد حان الوقت لإعادة زمام الأمور إلى الكابينت الموسع".

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن مسؤولين مقرّبين من الوزير بن غفير، لم يسمّهم، قالوا إن نتنياهو يقف الآن عند مفترق طرق، مضيفين أن "ثمة خيارين أمام نتنياهو: إما تقليص الحرب، وعندها سيقف مع غانتس (الوزير بني غانتس)، وإما الاستمرار بقوة كبيرة (في نيران الحرب) مع بن غفير".

(رويترز، العربي الجديد)