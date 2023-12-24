55 قتيلاً من «الشباب» بوسط الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

تمكن الجيش الصومالي، صباح أمس، في عملية عسكرية بالتعاون مع «القوات الصديقة»، من قتل 55 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضد أحراش «جيح جيحك» التابعة لمحافظة مدغ، وسط البلاد.

وتمكنت القوات المسلحة الصومالية من تدمير معقل منسوب لميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بجنوب إقليم مدغ، في ولاية غلمدغ الإقليمية، حسبما أفادت الأنباء الواردة من وسط البلاد.

وأكد قائد القوات المسلحة الوطنية، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، في تصريح أن الجيش الوطني، قتل أثناء عمليته العسكرية المخططة، 55 عنصراً من المتمردين.

وكان الضباط بالجيش الوطني، أكدوا صباح أمس، أن عملية عسكرية مشتركة حققت الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية في أحراش «جيح جيحك» الفاصلة بين منطقتي «عاد» و«عدلي» بالإقليم. وأشار الضباط إلى أن الجيش نحج أيضاً في تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.

وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، ملاحقة فلول ميليشيات الشباب الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.