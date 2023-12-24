تونس.. توقيف 19 عنصراً إرهابياً بينهم 4 نساء

ابوظبي - سيف اليزيد - تونس (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، أمس، إيقاف 19 عنصراً إرهابياً، بينهم أربع نساء، صادرة بحقهم أحكام بالسجن، أثناء حملة أمنية، قبل ساعات من استحقاق انتخابي يهدف إلى تشكيل مجالس محلية وإقليمية.

وأفادت إدارة الحرس الوطني بأن الموقوفين ملاحقون بتهم «الانتماء إلى تنظيم إرهابي» وهم مطلوبون لهياكل أمنية وقضائية، مضيفة أن العناصر الإرهابية صادرة ضدهم أحكام بالسجن تتراوح بين ثمانية أشهر وست سنوات.

وأمس الأول، ألقت وحدات من الأمن التونسي القبض على 3 عناصر إرهابية في باجة ‏ونابل ومنوبة، مشيرة في بيان، أن المقبوض عليهم ينتمون إلى تنظيم إرهابي، وصَدر في حقهم أحكام قضائية.

ومؤخراً، كثفت السلطات التونسية عمليات التفتيش وتعقب العناصر الإرهابية بهدف السيطرة على الوضع الأمني، في وقت تستعد فيه البلاد، اليوم، لإجراء انتخابات مجلس الجهات والأقاليم.

وأمس، دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي، قبل ساعات من استحقاق ديمقراطي يهدف إلى تشكيل مجالس محلية وجهوية وإقليمية.

ومنذ 2011، شهدت تونس هجمات شنتها جماعات إرهابية أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم.

إلا أن السلطات التونسية تمكنت في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.