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كابل: عودة 800 ألف لاجئ أفغاني منذ أكتوبر

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ابوظبي - سيف اليزيد - كابل (وكالات)

أعلنت كابل عودة أكثر من 800 ألف لاجئ أفغاني غير نظامي منذ أكتوبر الماضي، أغلبهم من باكستان. وقال متحدث حكومة طالبان المؤقتة ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي أمس، إن عمليات إعادة اللاجئين الأفغان من دول عديدة إلى بلادهم تشهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة.
وأوضح أن أكثر من 800 ألف عادوا لبلادهم منذ أكتوبر، ما يزيد على نصفهم من باكستان، بينما البقية من دول عدة، بينها إيران وتركيا.​​​​​​​ وكانت وزارة الداخلية الباكستانية أعلنت في 26 سبتمبر 2023، قراراً بشأن ترحيل الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن الغرض منه هو وضع وجود الأجانب في باكستان ضمن الإطار القانوني. 
ولهذا الغرض، تم أيضاً إنشاء مراكز ترحيل في الأقاليم الباكستانية الأربعة، ورغم أن سياسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تنطبق على جميع الرعايا الأجانب، إلا أن الأفغان هم الأكثر تضرراً من حيث العدد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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