السفير الإسرائيلي في برلين: ألمانيا أصبحت "الشريك الاستراتيجي الثاني" لإسرائيل بعد أميركا

اعتبر السفير الإسرائيلي في برلين رون بروسور، أنّ ألمانيا "أفضل حليف لإسرائيل في أوروبا"، بعد دعمها لتل أبيب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول.

ولفت، في تصريح لصحيفة التلغراف البريطانية، إلى أنّ ألمانيا أصبحت "الشريك الاستراتيجي الثاني" لإسرائيل بعد الولايات المتحدة الأميركية، وكان للموقف الألماني "الرائع" بعد 7 تشرين الأول دورا كبيرا في ذلك.

وأوضح بروسور أنّ المفاوضات جارية مع برلين "حول ما تحتاجه ألمانيا للدفاع عن نفسها"، دون ذكر تفاصيل.

يُشار إلى أنّ السلطات الألمانية حظرة تنظيم أكثر من 100 مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في البلاد، ومنعت الطلاب في العاصمة برلين من حمل الكوفيات الفلسطينية والملصقات التي عليها الأعلام الفلسطينية، منذ الحرب على غزة.