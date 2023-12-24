"حزب الله" نشر عدداً من عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية السبت

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، عدداً من عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية بتاريخ السبت 23-12-2023.

وأوضح الحزب، أنه "في القطاع الشرقي تم عند الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، والساعة 15:45 استهداف تجمّع لمشاة العدو الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة".

ولفت الى أنه "في القطاع الغربي تم عند الساعة 13:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، والساعة 16:40 استهداف موقع جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة".