السنيورة: "حزب الله" يأخذنا إلى حافة الهاوية والأمور وصلت لنقطة تستوجب منه الكثير من التبصّر

لفت رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، إلى أنّ "ما حدث في غزة لم يكن بداية التاريخ كما يحلو للغرب وإعلامه تصويره. التاريخ بدأ قبل 75 عاماً وتخللتْه قرارات دولية عدة كرست حقوق الشعب الفلسطيني، وجرى التأكيد عليها في مؤتمر مدريد وفي اتفاق أوسلو رغم كل المحاولات الإسرائيلية لإلغاء حل الدولتين وتَوَهُّم البعض بأن القضية الفلسطينية انتهتْ وجرت تصفيتها وحان دفنها".

وأشار إلى "أنني كنتُ أول مِن بادر صباح الأحد في 8 تشرين الأول، ولم تكن الأوضاع تطورت بعد، إلى القول وبكلام واضح وصريح إن لبنان لا يستطيع ان ينجرفَ أو أن يصار إلى استدراجه لخوض معركةٍ عسكرية، لأن ما من اتفاقٍ داخلي على هذا الشأن. بالعكس هناك غالبية كبيرة جداً من اللبنانيين لا ترضى بأن يصار إلى استدراج البلاد إلى الحرب، كما أن لبنان ليس في مقدوره تَحَمُّل وزر حرب عسكرية قد تؤدي إلى تدميره".

وأوضح السنيورة، أنّ "ما دَفَعَني إلى إعلان هذا الموقف هو إدراكي أن لبنان في هذه اللحظة يعاني ثلاث أزمات متراكمة فوق بعضها: أزمة سياسية وطنية إذ لم يُنتخب رئيس للجمهورية منذ أكثر من عام، وما يترتّب على ذلك من عدم القدرة على معاودة تكوين مؤسسات الدولة الدستورية. وأزمة اقتصادية – مالية – اجتماعية ترهق اللبنانيين".

وصرّح أنّ "العالم كله غير راغب في توسيع الحرب"، معتبرًا أنّ "ما يَجْري الآن فعلياً أن حزب الله يوحي بأنه صحيح أنه لم يدخل الحرب إلا أنه يُشاغِل القوات الإسرائيلية التي اضطُرت إلى سحْب ثلث جيشها إلى قبالة الحدود مع لبنان في الوقت الذي يسود الانطباع بأن إسرائيل ارتكبت كل ما يمكن ارتكابه في غزة، وليس في وسعها أن تفعل أكثر مما تقوم به، ولذا فإن الادعاءَ بمُشاغَلة القوات الإسرائيلية جزءٌ من عملية إنقاذ ماء الوجه، وتالياً فإن الحزب يأخذنا إلى حافة الهاوية. وهنا لا بد من الانتباه إلى أنه صحيح أن إيران لا تريد التورط وأن حزب الله لا يريد الذهاب أبعد في تدخّله، وكذلك إسرائيل وأميركا، لكن هناك سوابق غير قليلة في التاريخ تقول إن الأطراف المنخرطة في معارك ومزايداتٍ ولم تكن تريد نشوب الحروب ولكنها وصلت إلى نقطة تدحرجت فيها الأمور. وما أخشاه هو أن يحصل ذلك بسوء حساب أو تقدير، أو كما يقال «فمَن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".

وذكر السنيورة "أننا لدينا القرار 1701 الذي لم تطبّقه إسرائيل، وكذلك حزب الله لم يتقيّد به"، مشيرًا إلى أنّ "الأمور وصلتْ إلى نقطة تستوجب الكثير من التبصر من حزب الله الذي لا يمكنه المضيّ في المعاندة على أساس أنّ إسرائيل لا يمكنها وغير قادرة. مع العلم أن القرار في ما خص وضعيته وما يقوم به في الجنوب ليس عنده بل في يد إيران التي يتعيّن عليها أن تقيس الأمور بدقة. ويجب عدم إغفال العامل الذي يشكّله رفْض أكثر من 70 ألف مستوطن العودة الى مستوطنات الشمال بحال بقي الوضع على ما كان عليه قبل 7 تشرين الأول، وهذا يَضغط أيضاً على القيادة الإسرائيلية ويدخل في حساباتها".