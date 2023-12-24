شكرا لقرائتكم خبر عن وسط اشتداد الحرب.. قضية فساد جديدة في وزارة الدفاع الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها كشفت عن محاولة من قبل بعض المسؤولين لشراء قذائف مدفعية بأسعار مبالغ فيها، وهي من الأمور التى تكشفت وجرى الإعلان عنها، بعد أن تعهد وزير الدفاع رستم عميروف بالقضاء على الفساد في المجال العسكري.

وقالت الوزارة في بيان إن مسؤولا اعتقل وأقيل آخرون من مناصبهم نتيجة للتحقيق، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء مساء السبت.

قذائف مدفعية

وخلص التحقيق المشترك الذي أجراه جهاز أمن الدولة ومكتب المدعي العام إلى أن مجموعة من المسؤولين بقيادة رئيس قسم إنتاج الذخيرة أخذوا مدفوعات على عقد لقذائف مدفعية كانت أعلى مما هو منصوص عليه.

ووفقا للبيان المنشور على موقع الوزارة، وقعت وكالة مشتريات عسكرية أنشئت حديثا عقدا منقحا ينص على أسعار أرخص بكثير.

ومع ذلك، جرى دفع ثمن القذائف وفقا للاتفاقات السابقة التي وضعها المسؤولون المستهدفون في التحقيق وأدت إلى دفع مبلغ زائد قدره 1.5 مليار هريفنيا (40 مليون دولار).

اختبار كشف الكذب

وسيخضع جميع المسؤولين المعنيين لاختبار كشف الكذب، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع على موقعها على الإنترنت.

وأصبح عميروف وزيرا للدفاع في أوائل سبتمبر الماضي بعد الإطاحة بسلفه أوليكسي ريزنيكوف وسط مزاعم بالكسب غير المشروع في المشتريات العسكرية من قبل مرؤوسيه في عهده.