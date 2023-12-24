الشرطة الإسرائيلية تمزق لافتات مؤيدة لفلسطين في تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - مزّق عناصر في الشرطة الإسرائيلية لافتة كان يحملها متظاهرون في مدينة تل أبيب وقد كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية" في غزة، وفق روسيا اليوم.

وأفشلت الولايات المتحدة يوم أمس باستخدامها حق النقض "الفيتو" تعديلا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة كانت قد اقترحته روسيا.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: "مجلس الأمن شهد تصرفا غير مسؤول وقاسيا من جانب واشنطن التي لجأت إلى أدوات تخريبية مختلفة لمنع إصدار قرار بشأن غزة".

وأضاف: "العالم يتساءل لماذا أجلنا الموافقة على قرار الإمارات العربية المتحدة.. هذا كان بسبب الضغط والابتزاز الأمريكيين، فإما أن يعتمد المجلس قرارا يرضي واشنطن أو لا يُعتمد أي من القرارات التي تطرح".

بدوره، أكّد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان غزة وإنهاء الكابوس المستمر.

وأكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي أن هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر، لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه القانون الدولي في عمليتها في قطاع غزة. مؤكدا أنه "لا يوجد شيء يمكن أن يبرر إطلاق الصواريخ من غزة أو استخدام المدنيين كدروع بشرية".

من جهته، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل أن يتم "القضاء" على حركة حماس.