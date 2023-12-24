ترند اليوم: سعر الدولار في السوق السوداء.. وحقيقة التحركات الإسرائيلية على الحدود المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - تصدرت عدة موضوعات ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

محور فيلادلفيا

نفت المعابر الفلسطينية ما تردد عن تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم.

هيئة المعابر الفلسطينية ترد على أنباء تحركات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع مصر

نفت مصادر مصرية مطلعة، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، حسبما أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

القاهرة الإخبارية: مصادر مصرية تنفي تنفيذ إسرائيل عملية برية في غزة على حدود مصر

سعر الدولار

أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي أن حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية عالميا انخفضت خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ارتفعت حيازات الين الياباني، بحسب ما ذكرته شبكة بلومبرج.

انخفاض حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية عالميا

كشف مصرفيان في بنكين كبيرين بالسوق المصري، تواصل معهم الخليج 365، عن حقيقة تداول مبالغ من ما يعرف بـ "الدولار المجمد" في السوق المصري خارج القطاع المصرفي، بعد ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار هذا النوع من الدولارات في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.

ما هو الدولار المجمد وما حقيقة انتشاره من السوق السوداء للعملة في مصر؟

سجل سعر الدولار في السوق السوداء (السوق غير الرسمية للمضاربة على العملة) زيادة جديدة بقيمة 50 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بيوم الخميس قبل الماضي، وفق ما قاله مراقبون تحدث إليهم "الخليج 365".

سجل 52 جنيها.. زيادة جديدة في سعر الدولار بالسوق السوداء خلال أسبوع