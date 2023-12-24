شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الرسوم المقررة عليك حال رسوبك فى الامتحان وفقا لقانون التعليم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، على ضوابط محددة تنظم آليات التعامل مع الطلاب الراسبين، فقد أجاز القانون للطالب الراسب إمكانية إعادة الدراسة مرة واحدة في الصف، كما تتطرق القانون إلى حالات الفصل الناتجة عن الرسوب، حيث بإمكان الطالب الذى استنفذ مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذى بلغه وفق القواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.

وألزم التشريع أن يؤدى الطالب الراسب رسوم محددة، ومنها رسم امتحان لايقل قيمته عن 10 جنيهات ولايتجاوز عن 20 جنيها، إذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه، ويلتزم بسداد رسم إعادة القيد.

ويتعرض الطالب للفصل حال تغيبه عن المدرسة مدة تزيد على 15 يوما متصلة، أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.