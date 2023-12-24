شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى": مصر تشهد عصرا جديدا من تفعيل الديمقراطية والتعددية الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بخلق حالة سياسية في المجتمع واتساع أفق الحوار، خاصة بعد حديثه عن الحوار الوطني وأهمية دوره في إثراء الحياة السياسية ووجود نتائج ملموسة له على أرض الواقع خلال الانتخابات الرئاسية السابقة.

وأكد "مهنى"، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر شهدت عصر جديد من تفعيل الديموقراطية الإيجابية التي تهدف لبناء الدولة والحفاظ على مقدراتها على المستوى العام، أما على المستوى الخاص فشهدنا تعددية حزبية وتيارات مختلفة اجتمعت واختلفت واتفقت ولم نرى سوى كل الحب للوطن من الجميع، وهذا الشأن أيضا كنا نفتقده كثيرا، ولكننا الآن نرى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والحوار الوطني وغيرهم من الآليات التي تجمع جميع الأحزاب باختلافاتها ولكن حب الوطن هو العامل والداعم المشترك بينهم.

وتابع أن الحزب بدأ بالفعل في وضع خطط العمل للاستعداد للحوار الوطني، وتحضير أجندة عمل وقضايا سوف يتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب يسعى إلى التداخل في جميع القضايا الشائكة ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها من خلال الخبراء الموجودين في عدة مجالات بداخله.

وأشار عضو مجلس النواب، أن مصر شهدت حالة من الحراك السياسي نتمنى أن نراها دائما، فنحن أمام شعب عظيم يرى ويسمع ويستطيع أن يحكم، وأيضا أمام عالم مفتوح بالمعلومات والقضايا وهذا ما يحتم علينا العمل لإرساء الوعي السياسي لدى الجميع، موضحا أن الهيئة البرلمانية للحزب بدأت في إعداد تحركاتها البرلمانية خلال الفترة المقبلة، وأهم ما سيتم طرحه خلال جلسات مجلس النواب.