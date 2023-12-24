شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حالات يحظر فيها استخدام العينات البشرية بالبحوث الطبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظر قانون رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، استخدان العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية في عدد من الحالات، حيث نصت المادة (٢٣) منه على أنه يُحظر في حالة استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية إتيان الأفعال الآتية:

١- استخدامها دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانونى ودون إخلال بأحكام القوانين ذات الصلة .

٢- تخزينها بعد الانتهاء من البحث الطبى ، أو المواد الفائضة منها لغرض استخدامها في بحوث مستقبلية ، أو لأى غرض آخر، دون الحصول مسبقًا على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو ممثله القانونى وموافقة المجلس الأعلى .

٣- الاتجار بأى صورة كانت، بأى عينات بشرية تم الحصول عليها بغرض استخدامها في البحوث الطبية .

وتلزم موافقة المجلس الأعلى ، وكذلك مراعاة اعتبارات ومقتضيات الأمن القومى قبل دخول أو خروج أى عينات بشرية تخص البحوث الطبية من وإلى جمهورية مصر العربية ، لأى غرض .

وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .