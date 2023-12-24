القيادة الوسطي الأميركية: المدمرة "لابون" أسقطت 4 مسيرات أطلقت نحوها من مناطق خاضعة للحوثيين

اعلنت القيادة الوسطي الأميركية، في بيان ان "صاروخين باليستيين أطلقا تجاه خطوط شحن دولية بالبحر الأحمر من مناطق خاضعة للحوثيين"، مؤكدة ان "المدمرة "لابون" أسقطت 4 طائرات مسيرة أطلقت نحوها من مناطق خاضعة للحوثيين باليمن".

وشددت القيادة الوسطي الأميركية على ان " واقعة استهداف المدمرة "لابون" لم تسفر عن إصابات أو أضرار، كما لم يتم الإعلان عن تضرر أي سفن جنوب البحر الأحمر جراء استهدافها بصواريخ باليستية".