البنتاغون: الطائرة المسيرة التي استهدف ناقلة مواد كيماوية قبالة سواحل الهند أمس أطلقت من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن "الطائرة المسيرة التي استهدف ناقلة مواد كيماوية قبالة سواحل الهند أمس أطلقت من إيران".

وأكد البنتاغون أن الهجوم وقع قرابة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي ولم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، مشيرا إلى أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده.

وتابع البنتاغون أن الجيش الأميركي "لا يزال على اتصال" بالناقلة "كيم بلوتو" التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة هولندية "بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند".

وحدد البنتاغون موقع الهجوم على بعد 200 ميل بحري قبالة سواحل الهند، مضيفا أنه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة المجاورة.