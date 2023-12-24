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دوي صفارات الإنذار في دوفيف عند الحدود مع لبنان للاشتباه بإطلاق قذيفة

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افادت قناة "الجزيرة" عن "دوي صفارات الإنذار في دوفيف عند الحدود مع لبنان للاشتباه بإطلاق قذيفة".

وفي وقت سابق، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، عدداً من عملياته ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية بتاريخ السبت 23-12-2023.

وأوضح الحزب، أنه "في القطاع الشرقي تم عند الساعة 15:30 استهداف موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، والساعة 15:45 استهداف تجمّع لمشاة العدو الإسرائيلي في نقطتَي تلّة الطيحات وجبل نذر بالأسلحة المناسبة".

ولفت الى أنه "في القطاع الغربي تم عند الساعة 13:00 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، والساعة 16:40 استهداف موقع جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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