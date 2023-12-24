شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا جدد في قصف روسي جنوب أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت موجات من القصف الروسي وهجمات الطائرات المسيرة منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وأسفرت الهجمات الروسية عن مقتل شخص وإصابة سبعة، وقصفت القوات الروسية محطة كهرباء قريبة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا.

تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

وتسبب القصف في إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي عن بلدة كوراخوفو.

وأشار أولكسندر بروكودين حاكم خيرسون، إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل رجل في بلدة ستانيسلاف جنوب شرق مدينة خيرسون.

وتعرضت المدينة لعدة هجمات روسية على مدار اليوم، بما في ذلك هجوم متواصل على مناطق سكنية في وقت مبكر من المساء، وقال بروكودين إن سبعة من السكان أصيبوا.

القصف الروسي على البلدات الأوكرانية

وأدى القصف الروسي لمحطة للطاقة الحرارية في بلدة كوراخوف إلى إصابة خمسة عمال وانقطاع التيار الكهربائي، فيما يغادر السكان البلدة بشكل جماعي.

وتقع كوراخوف على مسافة قصيرة من بلدة مارينكا الواقعة على خط الجبهة البالغ طوله ألف كيلومتر والذي تحول فعليا إلى أنقاض بعد أشهر من القتال العنيف.

وصدت القوات الأوكرانية هجومين على البلدة وهجمات أكثر على بلدة أفديفكا القريبة، والتي كانت محور الهجمات الروسية المستمرة منذ منتصف أكتوبر.