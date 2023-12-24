شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب قبالة سواحل تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة قبالة الساحل الشرقي لتايوان ذي الكثافة السكانية الضعيفة اليوم الأحد.

وأوضح مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، أن السكان في البر لم يشعروا به تقريبا.

الزلازل في تايوان

وبين أن مركز الزلزال كان في البحر قبالة مقاطعة تايتونج على عمق 16.5 كيلومتر.

وسجل المكتب هزة بسيطة فحسب في المقاطعة، وهي منطقة ريفية في معظمها، ولم يشعر سكان العاصمة تايبه بالزلزال.

سواحل جزيرة تايوان

الشهر الماضي كانت أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم، ضرب قبالة سواحل جزيرة تايوان.

ووقع الزلازل حينها على عمق 26.9 كلم، ولم ترد آنذاك تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.