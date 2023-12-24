سفير فلسطين في الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أشاد رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بدور دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي، واصفاً إياه بـ«المهم»، مشيراً إلى أن قرار المجلس يشكل «خطوة بالاتجاه الصحيح»، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ القرار وأن يكون مصحوباً بالضغوط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

وأضاف منصور في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المجموعة العربية تعمل بتناغم واسع، حيث تتضافر الجهود كاملة للعمل على وقف إطلاق النار، والعمل على إدخال المزيد من المساعدات إلى القطاع الذي يعاني أزمة إنسانية هائلة، موجهاً الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وللدور المصري في المفاوضات لوقف إطلاق النار بشكل عاجل.

وأمس الأول، قال رياض منصور، عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، إنه «لا سبيل آخر سوى وقف إطلاق النار للبدء في معالجة الكارثة الإنسانية، وإطلاق سراح المحتجزين».

وذكر أن «ما يدعو إليه القرار من حماية المدنيين، وشجب للهجمات ضدهم، ورفض للتهجير القسري، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن إلى السكان الفلسطينيين، يتطلب وقفاً عاجلاً لإطلاق النار».

ورحب منصور بقرار إنشاء آلية للأمم المتحدة لتسريع تقديم الإغاثة الإنسانية إلى غزة، داعياً إلى تنفيذ ذلك على وجه السرعة.

وقال إن «الموت يوجد في كل مكان في غزة بمختلف مظاهره بما فيه الدمار والحرمان والمرض»، مضيفاً أن «الناس يتضورون جوعاً، ليس لديهم ماء ولا طعام ولا دواء، أو بالكاد لديهم أي شيء».

وأكد منصور أن «القرار يهدف إلى المساعدة في معالجة هذا الوضع اللاإنساني والتخفيف من المعاناة والألم الذي لا يوصف والذي يتحمله ملايين المدنيين».