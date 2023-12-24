النشرة: رؤساء بلديات في البقاع هنأوا اللبنانيين بالميلاد

بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة، تمنى رئيس بلدية زحلة- المعلقة وتعنايل أسعد زغيب أن تكون الأعياد أعياد خير على الجميع، وأن يكون العام المقبل أفضل من العام الحالي.

وطلب رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان من السيد المسيح أن تكون الأعياد المقبلة أفضل، وأن تتوقف الحرب في قطاع غزة وجنوب لبنان.

بدوره، عايد رئيس بلدية دير الغزال رفيق الدبس اللبنانيين متمنياً لهم السلام والتوفيق، وعودة الهدوء إلى لبنان والمنطقة، مع عودة الإزدهار والنمو للبنان.

وتمنى رئيس بلدية قوسايا ميلاد كعدي على المجتمع الدولي الضغط لوقف المجازر في لبنان وفلسطين، وطلب من السياسيين بأن يتوحدوا لأخذ مواقف سليمة بهدف إنقاذ لبنان وشعبه.

من جانبه، أمل رئيس بلدية شتورة نقولا عاصي أن يعايد جميع اللبنانيين بمحبة وخير، وأن تعود السلامة إلى جنوب لبنان وقطاع غزة.

أما رئيس بلدية نيحا مروان المعلوف فتمنى أن يكون العام المقبل عام خير، وأن يكون هناك "بحبوحة".