الدفاع التركية: سلاح الجو التركيّ نفّذ غارات جوية ضد حزب العمال الكردستانيّ شمال العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ سلاح الجو التركيّ نفّذ غارات جوية على شمال العراق وسوريا ودمر 29 هدفًا لحزب العمال الكردستانيّ ، بعد مقتل 12 جنديًا تركيًا، خلال اليومين المنصرمين، في شمال العراق.
وذكرت الوزارة أنّ العمليات نُفذت، في شمال العراق وسوريا واستُهدفت، خلالها، قواعد احتماء ومنشآت نفطية يُعتقد أن مسلحي حزب العمال الكردستانيّ يستخدمونها.
ولم تفصح الوزارة عن المناطق، التي استهدفتها الغارات الجوية، في شمال العراق وسوريا.
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