شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة وقع قبالة ساحل منطقة بيو بيو في تشيلي اليوم الأحد.

وكشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال وقع على عمق 19 كيلومترا.

زلازل تشيلي

وقبل أيام رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي زلزالا بقوة 5.7 درجة ضرب منطقة تاراباكا في تشيلي.

وأضاف حينها أن الزلزال كان على عمق 103 كيلومترات.

وتتعرض تشيلي للزلازل بين حين وآخر، كان أبرز آخرها هزة أرضية ضرب بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل شمال تشيلي نهاية أكتوبر الماضي، وشعر بها سكان عدة مقاطعات في الأرجنتين المجاورة.

زلازل متكررة في تشيلي

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع الساعة 9:33 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد 42 كيلومترا (26 ميلا) جنوب غرب مدينة هواسكو في منطقة أتاكاما في تشيلي. وكان عمق الزلزال 35 كيلومترًا.

وتقع تشيلي ضمن ما يسمى "حلقة النار" في المحيط الهادئ وتشهد زلازل متكررة، وفي عام 2010، أودى زلزال بقوة 8.8 درجة وأعقبه تسونامي بحياة 526 شخصا.