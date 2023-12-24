مجلس الأمن يندد بالهجمات ضد المدنيين في السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ولايات أخرى في الوسط والشرق مطالبة سلطاتها وأعيانها بالاستسلام.

في المقابل، أرسل الجيش الذي يقوده الفريق عبدالفتاح البرهان، تعزيزات إلى ولاية القضارف (شرق)، لمنع تقدم قوات الدعم السريع إلى بورتسودان المقر الجديد للحكومة والجيش.

وأكدت قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) في بيان (الجمعة) أن عناصرها «تمضي بقوة وثبات محققة الانتصارات في أكثر من محور»، مجددة الدعوة «لشرفاء القوات المسلحة والشرطة، للانحياز إلى رغبة الشعب السوداني في تأسيس دولة المواطنة بلا تمييز واستعادة مسار التحول الديمقراطي المفضي إلى سودان جديد تسوده قيم السلام والعدالة والحرية»، وحثت الضباط وضباط الصف والجنود والفرق والوحدات العسكرية في مختلف ولايات السودان «على التسليم والانخراط إلى جانب قواتنا حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتحكيماً لصوت العقل».