قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم ومخيم نور شمس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة طولكرم ومخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتين عسكريتين اقتحمت المدينة من محورها الغربي، حيث جابت الحي وتحديدا منطقة دوار العليمي، والمحاكم، ودوار شويكة، وشارع السكة، باتجاه شارع نابلس بمحاذاة مخيمي طولكرم ونور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن طائرات الاستطلاع تحلق في سماء المدينة ومخيماتها.

وطوقت قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، وفرضت حصارا مشددا عليه، حيث تمركزت آليات الاحتلال على مدخله الرئيسي ومحيط جبل النصر، وقامت جرافات الاحتلال بتدمير خط المياه الرئيسي المغذي لمخيم نور شمس.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان، وسط سماع أصوات انفجارات ضخمة في المنطقة، كما نشر الاحتلال القناصة على أسطح البنايات المحيطة بالمخيم ومنطقة الأحراش المقابلة له، وداهم عددا من منازل الفلسطينيين وأجرى عمليات تفتيش واسعة داخله، بعد احتجاز ساكنيها في غرفة واحدة وإخضاعهم للاستجواب.