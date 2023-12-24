رجحت مقتل 5 أسرى.. كتائب القسام توقع عددا كبيرا من جنود الاحتلال بكمائن في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قتلت اليوم السبت عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في كمائن نصبتها لقوات الاحتلال في قطاع غزة، في حين رجحت مقتل 5 أسرى بغارات إسرائيلية.



فقد قالت كتائب القسام إنها قتلت جميع أفراد 4 جيبات عسكرية إسرائيلية في كمين محكم بجحر الديك وسط القطاع بعد تفجير حقل عبوات مضادة للأفراد والدروع في القوة الإسرائيلية.



وأضافت أن مقاتليها دمروا دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفوا قوات نجدة وإخلاء بمنطقة العملية، مشيرة إلى أن طائرات وسيارات إسعاف للاحتلال شوهدت وهي تنقل القتلى من المكان.



وإلى الشرق من جحر الديك قرب السياج الحدودي، استهدف عناصر القسام قوة إسرائيلية راجلة بعبوة وأسلحة رشاشة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.



وقبل ذلك، أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عين نفق في قوة إسرائيلية خاصة في جحر الديك وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال في المنطقة نفسها.



وفي شمالي قطاع غزة، وتحديدا في جباليا البلد، أكدت كتائب القسام أنها أوقعت عددا كبيرا من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات بهذا المحور مستمرة.



كما قالت إن مقاتليها دمروا 5 دبابات إسرائيلية في جباليا باستخدام صاروخين إسرائيليين لم ينفجرا، مؤكدة أن أحد المقاتلين أجهز على 4 جنود من مسافة صفر في حي القصاصيب بمخيم جباليا.



وكانت كتائب القسام قالت إن عناصرها يخوضون اشتباكات مسلحة منذ أمس الجمعة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمنطقة جباليا البلد شمالي قطاع غزة.



وفي جنوبي القطاع، أكدت كتائب القسام أنها استدرجت 5 جنود إسرائيليين من وحدة "يهلوم" إلى نفق شرق خان يونس وفجرته بعد دخولهم إليه، مؤكدة القضاء عليهم من نقطة الصفر.



كما دمر مقاتلو القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس؛ وهو ما أدى لاشتعال النيران فيها، بحسب ما ورد في أحد بيانات الجناح العسكري لحركة حماس.



كذلك قالت كتائب القسام إن عناصرها استهدفوا جنديين إسرائيليين بقذيفة "آر بي جي" في خان يونس أدت لمقتلهما فورا وتحولهما إلى أشلاء.



وفي محاور القتال الأخرى بمدينة غزة، أكدت كتائب القسام استهداف آليتين للاحتلال بقذيفتي الياسين 105 وقتل جندي إسرائيلي من مسافة الصفر في حي الشيخ رضوان.



من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت آليات للاحتلال توغلت شرق رفح جنوبي القطاع بوابل من قذائف الهاون وأوقعت إصابات محققة فيها.



يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن دبابات إسرائيلية بدأت عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

في المقابل أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 44 عسكريا في معارك قطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة إصابة 10 منهم خطيرة.



وأفاد جيش الاحتلال بإصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية و310 بجروح متوسطة و327 بجروح طفيفة.

مقتل 5 أسرى

في سياق أخر، قالت "كتائب القسام"، إنها ترجح مقتل 5 أسرى إسرائيليين جراء الغارات المستمرة على قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها فقدان الاتصال بالمجموعة المسؤولة عنهم.



وذكر أبو عبيدة المتحدث باسم القسام في بيان: "نتيجة القصف الصهيوني الهمجي فقدنا الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن خمسة من الأسرى الصهاينة من بينهم: حايم جيرشون بيري، ويورام إتاك ميتزجر، وأميرام إسرائيل كوبر".



وأضاف: "ونرجح أنه تم قتل الأسرى في إحدى الغارات الصهيونية على قطاع غزة".



وليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها "القسام" فقدانها الاتصال بمجموعات مسؤولة عن أسرى لديها في غزة، ففي 18نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الكتائب "فقدان الاتصال بمجموعة مكلفة بحماية أسرى إسرائيليين، وأن مصير الأسرى والآسرين مجهول".



بينما ظهر الأسرى الثلاثة المذكورين في بيان "القسام" في مقطع فيديو الاثنين الماضي، بعنوان "لا تتركونا نشيخ"، أرسل فيه المحتجزون رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية طالبوها بالعمل على الإفراج عنهم.



وتحدث في الفيديو الذي ظهر فيه 3 أسرى من الرجال كبار السن، محتجز قال إنه يدعى "حاييم بري" وعمره (79 عاما) وكان يقطن في مستوطنة نير عوز بمنطقة غلاف غزة عندما احتجزه عناصر "القسام".



وذكر في الفيديو: "أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن كلهم أصحاب أمراض مزمنة .. "يجب عليك (في إشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهداف سلاح الجو".



وأكمل حديثه: "أفرج عنا بدون أي شرط. لا تتركونا نشيخ". وتقول إسرائيل إن عشرات الإسرائيليين ما زالوا أسرى لدى "حماس" داخل قطاع غزة، بينما تطالب "حماس" بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين.



المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة+ الأناضول