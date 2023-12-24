جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ثمانية جنود وضباط في معارك بغزة

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بغزة، وقدّم حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ اجتياحه للقطاع أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن 8 جنود وضباط قُتلوا في المعارك الدائرة في قطاع غزة، وتزامن ذلك مع اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال في جباليا البلد.



وفي السياق ذاته، قدم الاحتلال حصيلة جديدة للخسائر التي تكبدها منذ أن شنّت المقاومة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال الجيش الإسرائيلي، إن "485 جنديا وضابطا قُتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة".



وكان جيش الاحتلال أقرّ الليلة الماضية بحصيلة خسائر ثقيلة في المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية، والكمائن التي نصبتها لجنوده بمواقع عدة في قطاع غزة.



وقال جيش الاحتلال -مساء السبت-، إن 5 ضباط وجنود قُتلوا في معارك جنوب وشمال القطاع. وأقر -أيضا- بإصابة 44 عسكريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إصابة 10 منهم خطيرة.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة 189ضابطا وجنديا بجروح خطيرة في العمليات البرية بالقطاع، و310 جروحهم متوسطة، و327، إصاباتهم طفيفة.



وكانت قوات المقاومة الفلسطينية قد أعلنت أمس في بيانات منفصلة عن تكبيد الاحتلال خسائر بشرية كبيرة في عمليات كمائن واستهداف بقذائف وتفجير أنفاق ومواجهات مباشرة، فضلا عن تدمير آليات عسكرية في مناطق واسعة بالقطاع.

الجزيرة