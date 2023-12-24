شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الاتحادى الديمقراطى: الحوار الوطنى تجربة ساهمت فى إثراء الحياة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
وأشار رئيس الحزب الاتحادي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الى أن الحوار الوطني كان يتسم بالجدية وهو ما انعكس على الانتخابات الرئاسية، والمشهد الذى رصدناه من المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، فقد كان هدف الحوار الوطني التلاقي مع المعارضة من أجل إعلاء مصلحة الوطن، والاستماع للرأي المعارض البناء.
وأكد أن الأحزاب السياسية في انتظار بدء الحوار الجدي مره أخرى، بعد المكاسب الذى حققتها الجلسات الماضية في حدوث حالة من التشاور من كافة القوى الشبابية والرموز النسائية للتعبير عن رائهم وأفكارهم عبر القنوات الشرعية.
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