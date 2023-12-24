شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. عقوبة التورط فى جرائم الغش داخل لجان الامتحانات تصل للحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاقب قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حكل من ارتكب جريمة الغش في لجان الامتحانات، بغرامات وعقوبات تصل الى الحبس، فقد نص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما نص القانون على حرمان الطالب المتورط في ارتكاب جرائم غش من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين، كما يتم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.