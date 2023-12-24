بلينكن: قلقون إزاء غياب معلومات عن مكان احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "قلقه البالغ" إزاء غياب معلومات عن مكان احتجاز المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الذي انقطعت أخباره منذ بداية كانون الأول.
واشار بلينكن في تصريح له، الى انه "نشعر بقلق بالغ لأننا لا نعرف مكان وجود أليكسي نافالني الذي اختفى في نظام السجون الروسي منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع".
وأضاف "ندعو مجددا إلى إطلاق سراحه فورا ووضع حد للقمع المتواصل للأصوات المستقلة في روسيا".
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